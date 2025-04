Calciomercato, la Juve valuta un colpo da urlo dalla Lazio

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato e in queste ore stanno circolando delle voci su un possibile colpo della Lazio

Della Juventus che verrà sappiamo ancora molto poco. La definizione attuale è quella del cantiere aperto: tutti sono qui, ma tutti sono – o potrebbero finire – in discussione. Non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione che, seppure potrebbe salvarsi in calcio d’angolo con l’eventuale qualificazione in Uefa Champions League, è stata negativa. Avendo sancito la mala conclusione del progetto Thiago Motta. L’ex tecnico del Bologna era venuto per aprire un lungo ciclo, invece è già finito. E con esso, potrebbero finire le esperienze di molti calciatori che erano venuti per integrarsi al gioco di Motta. Altri, invece, potrebbero andare via per finanziare le entrate e dare sviluppo alle strategie di calciomercato che Cristiano Giuntoli ha in mente. Uno di questi addii potrebbe essere Andrea Cambiaso che da mesi è nel mirino del Manchester City. Ed ecco la notizia: Giuntoli ha in mente, per sostituirlo, un nome top.

Juventus: nome top per la fascia | News calciomercato

Secondo quanto ci viene detto, la Juventus avrebbe messo ne mirino Nuno Tavares. Il terzino sinistro portoghese rappresenta, nella mente del diesse Cristiano Giuntoli, il nome ideale per rimpiazzare l’eventuale uscita di Cambiaso. I numeri parlano per lui: con sette passaggi vincenti è il miglior assist man della Serie A. meno convincente il discorso fisico: negli ultimi mesi, il giocatore ha sofferto di continue ricadute che ne hanno compromesso la continuità. La Lazio lo riscatterà comunque dell’Arsenal vista la cifra simbolica pattuita con i Gunners: 5 milioni di euro. A quel punto i capitoli potranno parlare con altri club e trattare l’eventuale cessione con l’obiettivo di registrare una plusvalenza. Ma siamo ancora sul piano delle ipotesi visto che la Lazio non ha mai dato segnali di voler cedere Nuno Tavares. La Juventus, se lo vorrà, dovrà mettere mano al suo portafoglio. Vedremo se questa pista prenderà forma.