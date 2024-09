Caressa: “Lo dico con amicizia, Allegri ha perso un po’ di lucidità”

Il conduttore di Sky Sport, sul suo canale Youtube, ha parlato del momento difficile della Juventus e degli sbagli del tecnico bianconero

Questa sera la Juventus tornerà in campo in cerca di riscatto. Dopo la pessima figura rimediata nella sconfitta interna contro il Monza, la squadra di Allegri affronterà la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Un match molto importante, perché rappresenta la possibilità di avvinarsi a un trofeo anche in una stagione complicata.

Sul campo i problemi sono stati evidenti nelle ultime partite, con un punto negli ultimi tre impegni di campionato. Nel mezzo poi è arrivata anche la sentenza che ha inflitto i 15 punti di penalizzazione ai bianconeri per il caso plusvalenze. In questo marasma ancora una volta Allegri è finito sul banco degli imputati.

Di questo ha parlato anche Fabio Caressa sul suo canale Youtube. Questo il suo parere: “Sono convinto che un giocatore professionista, come quelli della Juventus, se non vede gli obiettivi perde concentrazione. Tra penalizzazioni e altro, bisogna fare più punti possibile ma è una frase aleatoria. Senza obiettivo, non si riesce a capire il percorso ed è una difficoltà. Devo dire, con grande amicizia, che Allegri ha perso un po’ di lucidità, pensava di aver trovato una soluzione e invece si sta un po’ arrovellando nelle scelte. Andare in Europa sarà complesso, bisogna aspettare l’UEFA ma non c’è molto spazio per pensarlo“.