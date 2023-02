Coppa Italia, verso Juventus-Lazio: i numeri degli attacchi

Stasera la squadra di Allegri affronterà i biancocelesti allo Stadium per i quarti di finale: i numeri delle reti fatte dalle due formazioni

Questa sera la squadra di Allegri tornerà in campo per affrontare la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Dopo la sconfitta subita domenica con il Monza, i bianconeri scenderanno ancora una volta in campo allo Stadium. L'obiettivo è provare a riscattarsi dopo una prestazione molto deludente.