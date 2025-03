Caravello: “Thiago Motta non era ancora pronto per la Juventus”

Caravello ha parlato dell'ex allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'agente, il tecnico non sarebbe stato ancora pronto per tale panchina

Intervistato a 1 Station Radio, Danilo Caravello è ritornato sulla scelta della Juventus di esonerare Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Le colpe, così come i meriti, non sono mai di una sola persona. Thiago Motta è un allenatore preparato, con idee moderne, ma in una società come la Juventus bisogna sempre vincere. A volte, però, le squadre non vengono costruite perfettamente secondo le esigenze del tecnico, magari per motivi di bilancio o di mercato. Inoltre, Motta potrebbe non essere stato pronto per un club così esigente. La Juventus ha bisogno di arrivare almeno tra le prime quattro per motivi economici, e quando ha deciso di cambiare allenatore a due mesi dalla fine del campionato, è stato chiaro che qualcosa non funzionava. Probabilmente, nello spogliatoio si erano create troppe crepe e alcuni giocatori erano sotto rendimento”.

Caravello: “Kean aveva bisogno di essere aspettato”

Inoltre, sull’ex attaccante della Juventus, Moise Kean, l’agente FIFA ha detto: “Kean è una delle sorprese più interessanti di questo campionato. Sta dimostrando di essere tra i migliori attaccanti in Italia. Nella Juventus ci poteva stare anche prima, ma in quel momento non era ancora pronto. Aveva bisogno di essere aspettato e compreso, di trovare l’ambiente giusto, che probabilmente ha trovato a Firenze. La Fiorentina è una realtà diversa rispetto alla Juventus, e Kean è maturato molto, sia mentalmente che calcisticamente. In Italia, però, spesso siamo troppo frettolosi: esaltiamo i giovani dopo una o due partite buone e li critichiamo duramente appena commettono qualche errore. All’estero, invece, c’è più pazienza e meno pressione attorno ai giocatori”. Leggi anche le ultime news sul futuro della panchina della Juventus <<<