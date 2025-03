Blanchard su Motta: “Non c’erano alternative all’esonero”

Jocelyn Blanchard, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'esonero di Motta.

Jocelyn Blanchard, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “È un peccato separarsi dal mister dopo pochi mesi, ma i risultati in Europa e in campionato non lasciavano grandi alternative. La volontà della società è di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, quindi questa è l’ultima possibilità per provarci. Igor dimostra sempre carattere e temperamento, ci vorrà molto impegno per raggiungere la Champions. Conosce bene il club, l’integrazione sarà più facile per finire la stagione. Mancini ha una lunga storia come allenatore, oltre che un palmares vincente, ma non c’era alcuna garanzia che raggiungesse l’obiettivo e probabilmente ha delle clausole contrattuali molto onerose”.

Su Tudor

"Penso che farà affidamento sulla forza collettiva della squadra, dovrà tirare fuori il meglio da ogni giocatore per dare la massima intensità durante ogni partita. Se la Juve raggiungerà il quarto posto? Penso di sì, l'effetto psicologico sarà molto importante. Se la Juve centrasse il quarto posso, Tudor meriterebbe la riconferma? Perché no? Penso che sia previsto se ci qualifichiamo, ma tutto dipende da cosa la Juve vorrà per il futuro del club nei prossimi anni o se non vorranno guardare oltre la prossima stagione".