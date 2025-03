Capozucca: “Juve? Le colpe sono da dividere”

Stefano Capozucca, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento complicato della Vecchia Signora.

Stefano Capozucca, dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “E’ un momento difficile per tutta la Juve, non solo di Thiago Motta. Si vince e si perde tutti insieme, le responsabilità sono da dividere. Per me ha dei valori come allenatore, ha già raggiunto degli importanti traguardi come la Champions a Bologna e la salvezza a La Spezia. La Juventus è un club differente abituato a vincere, ma allargo il discorso e mi chiedo: quest’anno è stata costruita la rosa per ridurre il gap con Inter e Napoli? Rispondo che Inter e Napoli sono superiori a livello di rosa, l’Atalanta ha un organico diverso ma sta raccogliendo dei risultati superiori a quelli della Juve. Questo deve far riflettere”.

Su Giuntoli

"Dico che quando si da fiducia ad un allenatore, con cui ad inizio stagione vuoi aprire un ciclo, per me è giusto andare avanti. Nel momento in cui abbandoni la pista Allegri, un tecnico che ha vinto tanto nel suo periodo alla Juve, e decidi di puntare su un emergente come Thiago Motta, allora è corretto continuare su quella strada".