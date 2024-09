Capello:” Scudetto? Dico Inter, ma aspettiamo la Juventus…”

Fabio Capello, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto tra Inter e bianconeri.

Fabio Capello, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Deejay: “I giocatori si sono visti liberi, responsabilizzati, non messi sui binari come era accaduto in Germania. Si è visto un altro tipo di spirito e di volontà: erano confusi in Germania, troppe parole e troppe chiacchiere. Spalletti l’ha detto prima della partita e si è visto in campo: bella reazione dopo lo svantaggio, soprattutto hanno messo in evidenza le difficoltà della Francia nel difendere. Milan docet”.

La corsa Scudetto

Se Fonseca mangia il panettone? Visto oggi, è difficile. Però spero di sì, deve avere il tempo di far capire le proprie idee: ha dimostrato forza e personalità lasciandoli fuori, ora deve farlo facendogli capire che giocando senza aiutare in fase difensiva non si va da nessuna parte. Scudetto? L’Inter con differenza. La scommessa può essere il Napoli con Lukaku, ho visto che stanno facendo delle cose molto interessanti. La Juve l’avrei detta dopo le prime due partite, adesso aspettiamola. Se tutte queste partite di Champions condizioneranno la stagione? Le coppe europee saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi, soprattutto conterà la forza delle rose che ognuno ha. Da questo punto di vista, l’Inter è nettamente migliore di tutte le altre”.