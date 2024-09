Capello: “Juventus in rodaggio. Anti Inter? Presto per dirlo”

Capello ha confrontato la Juventus all'Inter: per l'ex allenatore, sarebbe prematuro considerare i bianconeri come i rivali per lo Scudetto

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è espresso sulla Juventus vista nella partita contro la Roma. Ecco le sue parole: Mi sembra normale che i bianconeri siano ancora in rodaggio. La formazione scesa in campo nel primo tempo di ieri, pur essendo la stessa che aveva vinto a Verona, si può definire come sperimentale”.

Capello: “Thiago Motta ha organizzato una grande fase difensiva”

L’ex calciatore e allenatore ha aggiunto: “Juve anti Inter? Presto per dire se ci sia una anti Inter, che siano i bianconeri o un’altra squadra. Però c’è una considerazione da fare: la Juve concede molto poco alle avversarie ed è l’unica in campionato a non avere ancora subito gol. E questo è un particolare molto importante in Italia. Tra l’altro, anche a Bologna Thiago Motta aveva dimostrato di essere un ottimo allenatore nell’organizzare la fase difensiva, quindi non credo proprio sia un caso”.