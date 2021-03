Capello: “Ronaldo si gira in barriera, errore imperdonabile. Non sono mai stati dati meriti ad Allegri”

L'ex tecnico della Juventus ha criticato l'atteggiamento del portoghese

Nel post partita i giocatori e Andrea Pirlo si sono presi le loro responsabilità, soprattutto per quando riguarda il mancato gol vittoria con oltre 40 minuti di partita giocati in superiorità numerica. Un grande errore quello dei bianconeri, come quello di Cristiano Ronaldo che ha lasciato passare la punizione di Sergio Oliveira, girandosi in barriera. Il gesto del portoghese non è sfuggito all'ex allenatore Fabio Capello, che ha commentato dagli studi di Sky Sport: "Il primo gol nella prima partita è un regalo, grande disattenzione nel secondo, non si possono subire certi gol. Il calcio di rigore stasera è un altro regalo. Troppo ingenuo Demiral, non si può cercare l'anticipo, è un gravissimo errore. Ma il top è per me un'altra cosa. Cristiano Ronaldo che salta e si gira in barriera. Chi sta in barriera non può aver paura di subire un colpo. È un errore imperdonabile che non ha scusanti."