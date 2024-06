Capello: “Italia, non puoi fare a meno di Federico Chiesa”

Fabio Capello, ex allenatore, ha detto la sua sulla Nazionale italiana, parlando anche di Federico Chiesa.

Fabio Capello, ex allenatore, ha detto la sua su Chiesa, calciatore della Juve. Ecco le sue parole: “Azzurri, avanti con Fede. Ma per Fede non intendo solo lo spirito che l’altra sera ci ha permesso di buttarci in area fino alla fine e di pareggiare al 98’ la partita contro la Croazia, grazie alla cavalcata di Riccardo Calafiori e alla magia di Mattia Zaccagni. Per Fede intendo anche Federico Chiesa, che resta il giocatore più internazionale della nostra Nazionale. Scatti, strappi, cambi di ritmo, alta intensità. Il calcio moderno va in questa direzione, basta vedere la Spagna con Nico Williams e Lamine Yamal, e lo juventino è l’unico ad avere nelle corde queste caratteristiche”.