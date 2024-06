Intervenuto nel corso del Festival della Serie A Fabio Capello ha voluto avvertire il nuovo allenatore della Juve Thiago Motta: "Partecipare non esiste"

Essere l’allenatore della Juve non è mai facile. La Vecchia Signora, infatti, ha alle spalle una lunga storia di successi, la vittoria è impressa a fuoco sul suo DNA. Per questo il lavoro di Thiago Motta non sarà semplice: servirà dimenticare le ultime, deludenti stagioni e tornare subito ai massimi livelli. Intervenuto nel corso del Festival della Serie A Fabio Capello ha spiegato: “Thiago Motta deve fare in modo che il club torni ad essere vincente, quando sei lì sei obbligato a farlo. Partecipare non esiste, è così in tutte le grandi squadre come anche Milan o Real Madrid. Vincere è la normalità, non un’impresa“.