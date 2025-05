Canzi: “Juve Women? Grandissima stagione”

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche della stagione in corso.

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole ad un evento: "È stata una grandissima stagione per noi. Vi ringrazio perché per me essere qua è un grandissimo onore. Io arrivo da tanti anni di dilettanti e quindi essere qui significa tantissimo per me".

Sulla differenza tra maschile e femminile

“Il passaggio dal calcio maschile a quello femminile è stato molto bello, e sotto l’aspetto emotivo ho riscoperto tanti valori che mi mancavano. Sotto l’aspetto tecnico tattico non ho trovato grandi differenze, se non quella che riguarda il livello fisico. In ambito internazionali siamo ancora molto lontani dalle grandi squadre ma si può sempre fare meglio”. Intanto ecco le parole di Del Piero<<<