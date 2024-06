Canovi: “Thiago Motta è un vincente, con un carattere forte”

Dario Canovi, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo allenatore Thiago Motta.

Dario Canovi, procuratore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Giusto puntare su Thiago soprattutto perché è allenatore vincente. Portare il Bologna in Champions League è un miracolo, come del resto in precedenza salvare lo Spezia. L’italo-brasiliano è sempre stato un elemento superiore alla media , anche nei tempi in cui era calciatore, non a caso ha conquistato qualche Champions. Sotto il profilo umano, è uno degli uomini più intelligenti che abbia mai gestito nel corso della mia carriera quarantennale. Per dirla alla spagnola, lui è un “hombre vertical”, vale a dire un uomo deciso, che non si piega. Thiago mantiene esemplare le promesse. Di Chiesa preferisco non parlare, anche perché è un argomento di cui non sono informato. Yildiz? La Juve fa bene a puntare su questo ragazzo, è uno dei più grandi talenti del futuro e con il nuovo allenatore crescerà molto, come è successo a tanti del Bologna”.