Canovi: “Fagioli non aveva possibilità di giocare alla Juve”

Dario Canovi, agente e procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Fagioli.

Dario Canovi, agente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Fagioli ha voluto andare via, alla Juve non aveva molte possibilità di giocare. Credo che la Juve abbia fatto bene a cederlo, perché un giovane che non utilizzi è uno spreco per lui e per la società. Sul mercato viola devo dire che è molto interessante. Ha però qualche carenza sugli esterni d’attacco. Mi sembra che i giovani presi siano molto interessanti. Roma? Ha preso quello che gli serviva, l’importante è che non siano andati via i giocatori importanti, che era il timore dopo quanto successo nei mesi scorsi. Bravo Ranieri a rimettere in piedi un puzzle che stava crollando. Ha preso giocatori interessanti, credo abbiano cercato la forza fisica, di cui la Roma ha bisogno”.

Su Motta

“Credo che abbia avuto dei problemi con gli infortuni, fare a meno della difesa titolare non è semplice. Koopmeiners poi non ha potuto fare la preparazione estiva e poi ha avuto subito un infortunio. Non dimentichiamo che è una squadra rinnovata e con tanti giovani. Nessuno è infallibile, ma è giusto fare un’analisi più completa di quanto non sia stato fatto da gran parte dei mass media in queste ultime settimane. Ora gli si addebita anche la cessione di Fagioli, siamo nel ridicolo”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juve<<<