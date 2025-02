Juve, Pastorello: “Per Arthur al Santos era tutto fatto…”

Pastorello ha parlato del suo assistito, ex centrocampista della Juve, Arthur, rivelando come il giocatore sarebbe stato a un passo dal Santos

Intervistato a Radio Sportiva, Federico Pastorello ha parlato del suo assistito Arthur, centrocampista della Juventus ceduto in prestito fino a giugno al Girona. L’agente avrebbe spiegato come sarebbe stato tutto definito per il passaggio al Santos. Ecco le sue parole: “Un tema di natura fiscale ha impedito il trasferimento al Santos, Arthur sarebbe andato volentieri. Era stata spinta da Neymar, lo voleva al suo fianco al Santos. Poi negli ultimi giorni si era mosso il Girona, un club legato al gruppo City e sono contento. Arthur raggiunge un tecnico che stimo molto come Miguel Angel Sanchez Munoz, che è adeguatissimo alle sue caratteristiche”.

Pastorello: “Meret vuole il Napoli. Radu? La sfortuna di qualcuno può essere la fortuna di un altro…”

Inoltre, su altri suoi assistiti, Alex Meret del Napoli e Ionut Radu, in prestito al Venezia dall'Inter, Pastorello ha detto: "La volontà di Alex è di restare, l'ha detto anche pubblicamente. Poi ci sono le trattative, gli interessi delle parti che devono essere rispettati. Sono sincero: siamo molto vicini, sarei sorpreso se non si arrivasse a una conclusione positiva della trattativa. Vedete come sta facendo Alex: sono professionisti, loro sono concentrati sul campo e spetta a noi lavorare dietro le quinte. Radu? Ci siamo visti venerdì prima delle partite, era preoccupato. Il portiere o lo cerchi o no… Se hai due portieri non ne prendi un altro. La sfortuna di qualcuno può essere quella di un altro, purtroppo è arrivato l'infortunio di Stankovic e si sono aperte le porte per Radu. Sono anche amici, da una parte ha dato felicità, dall'altra il dispiacere per l'infortunio di un amico".