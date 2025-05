Camporese: “Motta? Non ho capito alcune sue scelte”

Omar Camporese, ex tennista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta e di Igor Tudor.

Omar Camporese, ex tennista e tifoso juventino, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con il Bologna. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “A Bologna vedo un’atmosfera che mi ricorda quella di una volta: quella di Basket City, di Tomba, di Camporese-Cané, del Bologna che divertiva e saliva e riempiva il Dall’Ara: bellissimo clima, davvero. E questo Bologna, sono onesto, oggi mi fa un bel po’ paura. Viaggia bene e forte. Essere conferma è ben più difficile che diventare sorpresa. E questo Bologna, oggi senza Zirkzee e Calafiori, ha una stabilità mentale, tecnica e tattica invidiabile. Insomma, il Bologna società ha lavorato stra-bene”.

Su Motta

“Thiago Motta? Bravissimo l’anno scorso. Quest’anno ha voluto fare le stesse cose, magari anteponendo se stesso anche in un club che è un’altra cosa rispetto al Bologna. Certe scelte poi, io non le ho capite. Davvero. Gente come Danilo, un leader, uno come Szczesny che adesso è a Barcellona, ma anche Rabiot che ho sempre ritenuto non solo forte ma dominante, beh, mandati via così. Onestamente: non è stato bello, no. Igor Tudor? Si è liberato di certi lacci che c’erano prima. Cerca la profondità più velocemente e più volte, ha fiducia e mi pare che la squadra stessa la senta. Quindi, anche un pareggio con questo Bologna può andare bene, per poi però andare a fare la gara monstre a casa Lazio”. Intanto ecco le parole di Pedullà<<<