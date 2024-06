Campagna: “Per la Juve le aspettative sono alte. Su Motta…”

Sandro Campagna, CT della Nazionale italiana di pallanuoto, ha detto la sua sulla situazione della Juventus.

Sandro Campagna, allenatore della Nazionale di pallanuoto, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Le aspettative sono sempre di alto livello per la nostra squadra, credo che Giuntoli abbia iniziato bene sul mercato e penso che ci sia piena collaborazione con il nuovo mister Thiago Motta. Poi a settembre valuteremo la rosa, ma quanto fatto fino ad oggi è sicuramente un buon punto di partenza e poi vedremo dove arriveremo. Da Allegri a Thiago? Con grande curiosità da parte di tutti i giocatori, c’è consapevolezza di voler alzare l’asticella di ogni giocatore sia a livello individuale che di squadra. E l’allenatore è già in possesso di una certa identità a livello tattico, questo assolve un pochino i giocatori che dovranno sentirsi ora liberi all’interno dell’organizzazione di gioco. Sono convinto che le individualità in nostro possesso potranno esprimersi molto meglio”.