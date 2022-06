Camoranesi: “Per la Juventus anno di transizione, Chiellini favoloso”

Mauro Camoranesi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Vecchia Signora. Ecco le sue parole sulla stagione di Madama: "Da tifoso è difficile fare un’analisi. Negli ultimi 4 anni determinati obiettivi sono cambiati, cosa vogliono lo sanno all’interno. 3 allenatori in 3 anni, diversi giocatori con diverse caratteristiche. Quello che non capivo, 2 anni fa c’era un certo progetto, poi è arrivato un allenatore che ha avuto calciatori non adatti alle sue idee. Vero che si è vinto il campionato, ma perché le altre erano sotto un treno. Primo segnale che il futuro sarebbe stato difficile. Quest’anno la Serie A l’ha vinta la miglior squadra, è stata coerente tra quello che proponeva in campo e quello che cercava. Quanto ci metterà la Juve a riprendere il Milan? Una questione di investimenti, come allenatore ti inventi poco. Non importa come giochi, conta fino ad un certo punto, ma ci vogliono buoni giocatori, quando vai in campo i valori si vedono. Per la Juve è un anno di transizione, anche se nelle grandi squadre l’anno di transizione non esiste".