Di Maria: la Juve aspetta ma c’è anche il Barca

La Juventus continua il suo lavoro sul mercato per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del prossimo campionato

La Juventus ha chiuso il campionato al quartoposto, chiudendo una stagione passata a rincorrere le prime della classe senza mai raggiungerle. La squadra bianconera ha chiuso l'anno al quarto posto in classifica garantendosi l'accesso alla prossima Champions League, ma senza alzare alcun trofeo. Le finali di Supercoppa Italiana e di Coppa Italia perse contro l'inter hanno lasciato strascichi che i bianconeri sperano di sgrullarsi subito da dosso. Per questo la società si sta già muovendo sul mercato, con alcuni colpi in dirittura d'arrivo.