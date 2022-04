Juventus-Inter, una sfida nel segno di Mauro German Camoranesi

La gara tra Juventus e Inter si avvicina. Il sito dei bianconeri ha pubblicato la storia di Camoranesi contro i nerazzurri.

Meno due a Juventus-Inter. Il derby d'Italia è una partita attesissima, anche per i corsi e ricorsi storici. Un calciatore decisivo nella gara tra i nerazzurri e i bianconeri è stato certamente Camoranesi, centrocampista che ha disputato più di 250 match con la Vecchia Signora dal 2002 al 2010. Il sito della Juventus ha pubblicato un approfondimento sul calciatore argentino, in relazione alla sfida in programma domenica sera: "Non c'è da stupirsi che Camoranesi abbia lasciato un segno nei tanti Juventus-Inter che ha disputato. Giocatori di talento e di carattere come lui si esaltano in questo tipo di incontri dove è necessario mettere tutto quel che si ha per riuscire ad emergere.