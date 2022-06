Mercato Juve, salta Di Maria? Zaniolo più un altro nome: “Offerta già fatta”

La Juve, attivissima sul mercato, attende da giorni una risposta da Angel Di Maria . La Vecchia Signora ha fatto la sua mossa offrendo all'argentino un contratto importante, ma il Fideo non ha ancora sciolto le sue riserve. L'attesa dunque continua, anche se non in eterno. Tutt'altro.

La Juventus infatti non è disposta ad aspettare Di Maria ancora per molto. Tanto che i bianconeri si starebbero effettivamente muovendo anche in altre direzioni. Berardi è un nome che piace, ma occhio a Nicolò Zaniolo. Le sue quotazioni, a quanto ci risulta, sarebbero nuovamente in rialzo in ottica Juve.