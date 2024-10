Cambiaso: "In 11 contro 11 non so come sarebbe finita. Su Juve-Lazio..." - JuveNews.eu

Dal pari contro il Belgio fino alla sfida in programma contro la Lazio: le parole del terzino della Juve Cambiaso

Grande delusione per l’Italia di Luciano Spalletti che dopo essere andata sopra nel punteggio per 2-0 contro il Belgio grazie alle reti di Cambiaso e Retegui è prima rimasta in 10 uomini a causa del rosso a Pellegrini ed ha poi pareggiato 2-2. Nonostante tutto però la prestazione degli Azzurri è stata positiva e ha permesso all’Italia di restare in testa al girone di Nations League. Al termine della partita l’esterno della Juve Andrea Cambiaso ha detto: “Peccato perché abbiamo fatto i primi 40 minuti alla grande. 11 contro 11 non saprei come sarebbe finita. Anche in 10 abbiamo fatto una partita di grande sacrificio. Andiamo avanti”.

Juve, le parole di Cambiaso dopo Italia-Belgio

Sulla rete segnata ha aggiunto: “Abbiamo fatto tante cose belle. Non ci credevo neanche, pensavo potesse essere fuorigioco. Devo continuare così, sono molto felice per oggi. È un sogno giocare in Nazionale e segnare, di sicuro non me lo sarei mai aspettato. Sono molto contento”. Sul suo ruolo in Nazionale ha detto: “In questo modulo posso giocare esterno e mi trovo bene nel rettangolo verde. Cerco di aiutare la squadra. Titolare? Non lo so, questo bisogna chiederlo al mister. Io cerco di dare il mio contributo”. Chiosa finale su Juve-Lazio: “Una partita importante come tutte le altre. Dobbiamo ragionare con quelli che abbiamo e giocare al meglio”.