Calvo: “La Juventus ha vissuto due anni complicati”

Francesco Calvo ha fatto il punto sulla situazione societaria della Juve: il dirigente ha ammesso le difficoltà vissute negli ultimi due anni

Intervistato per Forbes, Francesco Calvo ha fatto il punto sulla situazione societaria relativa alla Juventus. Ecco le sue parole: “Sono stati due anni molto complicati. Abbiamo registrato, per i dieci punti di penalizzazione, perdite tangibili, circa 115 milioni di euro, e intangibili, come quelle legate al brand e alla sua appetibilità sul mercato, ma il mondo del calcio ha la memoria corta, perché è molto legato ai risultati. Lo sponsor? Siamo stati penalizzati perché non abbiamo avuto modo di programmare, ma le sensazioni sono positive: abbiamo diverse trattative in fase avanzata”.

Calva: “Intrapreso una strategia opposta agli altri club”

Il dirigente del club bianconero ha proseguito: “Oltre ad aver intrapreso una strategia opposta rispetto ad altri club, abbiamo avuto il merito di cavalcare la spinta dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Operazione che, nonostante la pandemia, ci ha permesso di accrescere la riconoscibilità del brand in tutto il mondo”.