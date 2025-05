Calori: “Perugia-Juve? Una pausa inimmaginabile”

Alessandro Calori, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del gol di tanti anni fa con il Perugia.

Alessandro Calori, ex calciatore del Perugia, famoso per il gol contro la Juve, ha detto la sua su quella gara. Ecco le sue parole su Repubblica: “Quel diluvio dura da 25 anni. Feci gol al volo alla Juve e le tolsi uno scudetto all’ultimo respiro, io, tifoso juventino, cresciuto nel mito di Scirea. Non fu una partita, ma un segno del destino. Fu assurdo, vivemmo dentro una bolla. Un’ora e un quarto di sospensione tra il primo e il secondo tempo, Collina che telefonava e chiedeva cosa fare, noi nel tunnel che pareva un lago ad aspettare, la Juve che poi prese gol e capì immediatamente di essere caduta dentro una maledizione da cui non si esce. Ma non è vero che ci chiesero di rallentare: stavano tutti zitti, quasi increduli”.

Su quella Juve

"Oggi ripenso che c'erano Materazzi, Zidane, Conte, Ancelotti…Respinta corta di Conte, palla verso di me, la stoppo di petto e al volo la calcio nell'angolino. L'avessi lasciata cadere, sarebbe scappata via. Van der Sar era coperto da Montero: non la vide neanche partire. Io la colpii d'esterno, a girare: imparabile». Antonio sbagliò un rinvio e segnai: il mio riscatto dopo mesi di sospetti. Mi chiamarono traditore diventai un buon libero nella difesa a tre".