Calciomercato, la Juve apre per Kean al Milan: offerta una contropartita

Negli ultimi giorni di calciomercato potrebbe concretizzarsi un clamoroso scambio tra Juventus e Milan: ai rossoneri finirebbe Moise Kean

Mentre in campionato sia la Juventus che il Milan attendono di scendere in campo rispettivamente contro Udinese e Bologna, fuori dai campi di gioco le due compagini si sono mosse da un pezzo. Da una parte il club bianconero si starebbe preparando a compiere un paio di investimenti in entrata dopo aver operato già diverse uscite. Dall'altra i rossoneri, che hanno salutato un pilastro come Sandro Tonali, direzione Newcastle, è stata probabilmente la regina del calciomercato. Così come la Juve però i rossoneri necessiterebbero di puntellare ancora un paio reparti. In particolare quello offensivo che anche con l'ingresso del tuttofare Noah Okafor appare scarno sia a livello qualitativo che quantitativo. In soccorso del Milan potrebbe arrivare la Juventus che, allo stesso tempo, farebbe di necessità virtù liberandosi di un ingombrante "problema".

Si riapre la pista Kean al Milan — Seppure i rumors sui cattivi comportamenti di Moise Kean pare essere stata smentita, non è una sorpresa che l'attaccante italiano non sarebbe considerato imprescindibile alla Juventus. Nel reparto offensivo la Vecchia Signora si trova ampiamente coperta se non addirittura affollata. Comprensibilmente, il club bianconero vorrebbe monetizzare quanto possibile da un eventuale cessione; condizione che il primo sondaggio del Milan dei giorni scorsi non avrebbe messo in essere. Con l'orologio del calciomercato che accorcia inesorabilmente il tempo a disposizione della Juve e degli altri club a operare sul mercato non è però da escludere che la posizione dei bianconeri non possa ammorbidirsi. D'altro canto, la Juve starebbe cercando un rinforzo sulla corsia esterna di destra e il Milan sembrerebbe ben desideroso di venire incontro all'esigenza di mister Massimiliano Allegri.

La contropartita del Milan — Così come la Juventus, anche il Milan avrebbe in casa degli esuberi ed elementi finiti in secondo piano nel progetto tecnico. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club rossonero starebbe discutendo con quello bianconero di cedere uno di questi in cambio di Kean. La pedina a cui i Diavoli hanno pensato per far abbassare le richieste economiche della Juve è Alexis Saelemaekers. Il giocatore, da un punto di vista tattico, ricoprirebbe con la sua duttilità le richieste dell'identikit di cui il tecnico Allegri avrebbe bisogno. Un affare low cost considerate le difficoltà ad arrivare a Berardi o altri profili di alto livello.