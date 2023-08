Calciomercato Juve, possibile colpo dal PSG: sfida aperta al Milan

La Juve potrebbe battere un colpo in entrata dal PSG: sullo stesso giocatore i bianconeri dovrebbero vedersela dalla concorrenza del Milan

Mancano poche ore all'esordio in una partita ufficiale della Juventus 2023/2024 di mister Massimiliano Allegri. Alla Dacia Arena andrà in scena la sfida contro l'Udinese allenato dal tecnico Andrea Sottil. Nel frattempo, la sfida di Cristiano Giuntoli di rendere ancora più forte l'organico della Vecchia Signora si disputa fuori dal rettangolo di gioco. A 12 giorni dalla data di scadenza del calciomercato estivo, la Juventus manca ancora di un colpo che possa scaldare i cuori dei tifosi bianconeri. L'interesse reale per Domenico Berardi ha reso noto il desiderio del direttore sportivo di portare alla corte di Allegri un elemento nuovo per l'attacco. Il Sassuolo è stato sin qui uno scoglio difficile da aggirare per la Vecchia Signora. Ecco che allora, di fronte alle difficoltà per arrivare a Berardi, Giuntoli è tornato a guardarsi intorno per un piano apparentemente alternativo.

La Juve guarda in casa PSG — Il cosiddetto piano B della Juventus si troverebbe attualmente in forza al PSG. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giuntoli starebbe vigilando la situazione legata a Hugo Ekitike. Il classe 2002 francese, nonostante la giovane età, è considerato uno dei talenti più puri del calcio mondiale. Al PSG però la concorrenza in prima squadra è quasi spietata anche dopo le ultime vicissitudini con il caso di Kylian Mbappè e la cessione di Neymar. Proprio quest'ultimo addio potrebbe portare nella squadra di Luis Enrique il giocatore Kolo Muani. Il destino di Ekitike sembra infatti intrecciarsi con la bontà della trattativa per l'attaccante dell'Eintracht Francoforte.

Juve e Milan si sfidano per la punta — Se dunque le possibilità che Ekitike diventi un oggetto pregiato del rush finale di mercato sarebbero discretamente alto, lo sarà anche l'eventuale concorrenza per la Juve. In Italia in particolare, il Milan rappresenterebbe la minaccia più concreta. L'attaccante francese del PSG corrisponderebbe all'identikit ideale per il progetto rossonero. A differenza della Juventus, a fare la differenza potrebbe la necessità dei Diavoli di inserire una nuova punta in rosa. Problematica apparentemente estranea alla Juve, già molto coperta nel reparto offensivo. Inoltre, la minore concorrenza al Milan potrebbe spingere il giocatore a preferire la strada rossonera.