Calciomercato Juve, svolta Pellegrini: apertura al prestito alla Lazio

Juventus pronta al prestito

Decaduta l'opzione di diritto di riscatto, Pellegrini è tornato alla Juventus dopo l'esperienza alla Lazio. In biancoceleste il calciatore ha trovato un discreto spazio, risultando per lo più un alternativa ai titolari. Eppure Sarri stimerebbe il ragazzo e il fatto che la trattativa starebbe proseguendo a oltranza ne sarebbe la prova. D'altro canto il club non sarebbe stato entusiasta delle richieste del club bianconero per la cessione del calciatore e avrebbe controproposto un nuovo prestito. Dopo diverse settimane di stallo nel quale alcuni club, come per esempio il Milan, hanno chiesto informazioni per il giocatore, la Juventus, di fronte a una situazione stagnante, secondo il Corriere dello Sport avrebbe deciso di aprire al prestito. Inoltre, la nuova-vecchia formula prevedrebbe un altro diritto di riscatto ma a cifre inferiori, ovvero a 8 milioni di euro.