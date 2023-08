Luca Pellegrini: la Juventus apre al prestito biennale

La Juventus sta proseguendo il lavoro di preparazione alla prossima stagione alla Continassa . Dopo la tournée negli Stati Uniti; i bianconeri sono tornati al quartier generale di Torino, dove passeranno questi ultimi 12 giorni prima dell'esordio nella nuova Serie A , in programma il 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l' Udinese . I bianconeri stanno lavorando, per arrivare al meglio ai nastri di partenza di una Serie A che dovrà vederli tornare protagonisti dopo anni di delusioni.

Massimiliano Allegri sta quindi lavorando con il suo staff per dare un volto nuovo alla squadra, e per cercare di automatizzare al meglio alcuni meccanismi di gioco prima dell'inizio del campionato. Il tecnico toscano sceglierà, tra pochi giorni, coloro che prenderanno parte con la squadra al prossimo campionato, mentre per gli altri si profila la cessione.