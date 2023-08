Juve, Pellegrini verso Sarri? Proseguono i contatti tra le due società

Luca Pellegrini aspetta la Lazio e viceversa. Di ritorno a Torino dopo il prestito in biancoceleste, il terzino sinistro è finito nel mirino di Nizza, Fulham e Milan , ma ha sempre dato priorità a Sarri che sta insistendo per riaverlo in rosa in vista della prossima stagione.

Le parti sono tornate al lavoro per finalizzare la trattativa. I nodi restano la formula e lo stipendio. Le due società sono nuovamente in contatto per rinnovare il prestito, con la Juventus che spinge per fissare un riscatto che per la Lazio non dovrebbe superare i 10 milioni di euro.