Da Allegri a Chiesa: tutte le statistiche in vista di Udinese-Juve

Da Allegri a Chiesa: andiamo alla scoperta di tutte le statistiche in vista del match di Serie A tra Udinese e Juve

In vista del match tra Udinese e Juve la Lega Serie A ha pubblicato un serie di interessanti statistiche: "La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro l’Udinese in Serie A TIM (12V, 2N), l’unico successo friulano nel periodo è arrivato il 23 luglio 2020 (2-1 in rimonta alla Dacia Arena con gol di Ilija Nestorovski e Seko Fofana, dopo la rete di Matthijs de Ligt).

L’ultima volta che Udinese e Juventus si sono incrociate alla prima giornata risale al 22 agosto 2021: quel match terminò 2-2 e fu l’ultima partita in bianconero di Cristiano Ronaldo. In totale sarà la quinta volta che le due squadre si sfidano all’esordio in campionato: fin qui due vittorie della Juventus, un successo friulano e un pareggio.

L’Udinese ha perso due degli ultimi tre esordi stagionali in Serie A TIM (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti sei stagioni di Serie A TIM.

La Juventus è la squadra che ha vinto più match di esordio stagionale in Serie A TIM: 59 successi per i bianconeri, inclusi sei dei sette più recenti.

L’Udinese ha guadagnato 19 punti da situazione di svantaggio nella scorsa stagione di Serie A TIM, solo il Bologna (20) ha fatto meglio.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata in 20 incontri nello scorso campionato, meno solo della Lazio (21): l’ultima volta che i bianconeri avevano collezionato almeno altrettanti clean sheet in una stagione di Serie A TIM risaliva al 2017/18 (22 in quel caso, sempre con Allegri in panchina).

Massimiliano Allegri (249 fin qui) potrebbe diventare il secondo allenatore della Juventus a tagliare il traguardo delle 250 vittorie tra tutte le competizioni dal 1929/30, dopo Giovanni Trapattoni (319).

Dal suo esordio in Major League Soccer il 18 aprile 2021, Brenner (27 reti) è solo uno dei tre giocatori nati a partire dal 2000 ad aver segnato almeno 20 gol nel torneo, insieme a Julián Carranza e Jesús Ferreira.

Federico Chiesa ha preso parte a cinque gol contro l’Udinese in Serie A TIM (due marcature e tre assist), solo contro Milan e Bologna (entrambi sei) è stato coinvolto in più reti nel torneo. Il classe ’97 ha trovato il gol nell’ultimo match dello scorso campionato proprio contro l’Udinese (4 giugno 2023 alla Dacia Arena) e solo una volta ha segnato in due gare di fila con la maglia della Juventus in Serie A TIM: nel gennaio 2021 contro Udinese e Milan.

Agosto è il mese in cui Dusan Vlahovic ha la miglior media minuti/gol con la Juventus in Serie A TIM: un gol ogni 88 minuti (quattro reti per lui in quattro match) – inclusa una doppietta alla prima giornata dello scorso campionato contro il Sassuolo".

(legaseriea.it)