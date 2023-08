Juventus, se Lukaku non arriva si pensa ad un altro grosso colpo | Mercato

La situazione legata al futuro di Lukaku lasciano qualche dubbio: nel frattempo, Giuntoli sonda anche altri nomi

Quello che sta accadendo in casa Juventus relativamente alla questione Lukaku è chiaramente molto complicato da spiegare. Questo lo diciamo per una ragione molto semplice: trovare un accordo con il Chelsea non è semplice visto che c'è un particolare che in pochi stanno sottovalutando.

Juventus, le ultime di calciomercato — Il Chelsea sembra volersi "liberare" di Lukaku e lo stesso si può dire per quel che riguarda Vlahovic alla Juventus. Inutile girarci intorno. Questa è la verità. E' ovvio che in una situazione simile, nessuno è disposto a giocarsi l'osso del collo per riuscire a trovare una soluzione e forse, solo chi ha più "coraggio" nel tirare la corda, alla fine può averla vinta.

Da una parte c'è Lukaku che vuole andare via da Londra, dall'altra c'è Dusan che invece a Torino vorrebbe restarci. Anche questo, è un fattore. Per non parlare di quel che riguarda l'ambiente. I tifosi della Juventus hanno fatto capire molto bene che loro, Lukaku, non lo vogliono. Non facciamo generalizzazioni, ovviamente. Ma sottolineamo il fatto che non è che BigRom abbia una spinta anche emotiva da parte della gente. Tutt'altro. E allora, ecco che sotto sotto, Giuntoli potrebbe sondare il terreno anche per un altro calciatore. Una vecchia fiamma.

Stiamo parlando di Jonathan David. Il giocatore del Lille che costa circa 50 milioni di euro e che potrebbe tornare fortemente di moda. E' uno che somiglia molto a Lukaku e che allo stesso tempo, potrebbe rappresentare un investimento serio per il futuro più di quanto non lo sia Lukaku che comunque, di anni, ne ha 30. E allora, occhi bene aperti. Perché ovviamente prima di ogni cosa servirebbe l'addio di Vlahovic, attenzionato anche da top club come il Real Madrid. In caso contrario, Dusan resterà a Torino. Per la gioia di molti, anche se forse non quella di Allegri. Detto ciò, attenzione al massimo: Giuntoli avrebbe in mente qualcos'altro di molto grosso <<<