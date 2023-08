Salta lo scambio tra Lukaku e Vlahovic: il serbo resta alla Juventus

La Juventus è scesa in campo ieri sera contro la JuventusNextGen nella classica sfida in famiglia prima dell'inizio ufficiale della stagione. In occasione dei festeggiamenti del centenario della proprietà della famiglia Agnelli, la sfida tra le due formazioni bianconere si è svolta all'Allianz Stadium, e non a Villar Perosa, con i tifosi che hanno assiepato il primo anello dell'impianto, l'unico aperto, mandandolo sold out, con 24mila presenze.