Calciomercato Juve, Kostic in uscita: fissato il prezzo per l’esterno

Dopo una sola stagione, per di più piuttosto positiva, Filip Kostic e la Juventus potrebbero dirsi addio . Giunto nella scorsa stagione per 15 milioni di euro dall' Eintracht Francoforte , il club bianconero starebbe valutando la sua cessione. Questo perché, nonostante il giocatore si sia dimostrato elemento affidabile e importante nello scacchiere di mister Allegri , sostanzialmente la Vecchia Signora ha necessita di fare cassa. In questo senso Kostic , considerato quasi un punto fermo per la stagione ai nastri di partenza, può rappresentare un introito sicuro grazie ai diversi club che lo stimerebbero. Oltre al fatto che la Juventus sarebbe disposta a cederlo per cifre alla portata di molte società.

Il dubbio sul giocatore della Juventus non sarebbe sorto dopo la prestazione non particolarmente brillante contro l' Atalanta . Nell'occasione il calciatore serbo è parso tra quelli più indietro di una squadra che è invece parsa già molto rodata in vista dell'inizio campionato. A mettere la pulce nell'orecchio sarebbe invece stato SPORT1 che appunto avrebbe parlato di Kostic come elemento sacrificabile. Ancor più dopo le prove convincenti di Andrea Cambiaso .

Il futuro dell'esterno della Juve

L'uomo assist della scorsa annata della Juventus, in particolar modo per la corrente Dusan Vlahovic potrebbe dunque essere un altro elemento sacraficabile oltre a Nicolò Rovella. Sempre il media tedesco avrebbe rivelato il prezzo fissato dal club bianconero per Kostic: 12 milioni di euro. In un mercato fatto di maxi cifre, quella per il serbo appare una richiesta estremamente conveniente. Lo stesso pensiero che avrebbero fatto diverse società, pronte a questo punto a bussare alla porta della Juventus. Lo stesso Eintracht Francoforte non disdegnerebbe il ritorno del figliol prodigo, ma attenzione anche alla pista inglese. Senza dimenticare la pista araba divenuta la panacea di ogni società desiderosa di fare cassa. Quella di Kostic sarebbe dunque per la Juventus una cessione dettata quasi esclusivamente da necessità economiche più che tecniche. Il giocatore, inseritosi perfettamente negli schemi di Allegri, così come nello spogliatoio, il bianconero non avrebbe infatti alcun motivo di spingere alla cessione. Ma il discorso è analogo a quello di Rovella, considerato uno dei talenti italiani e della Juventus più luminosi ma vicino alla Lazio per permettere alla Juve di rientrare dal buco di bilancio e dai mancati introiti della Champions League.