Juve, rebus fasce: Weah e Kostic non bastano per Allegri

Con la partenza di Cuadrado e l'infortunio di De Sciglio, adesso Weah e Kostic da soli non bastano a reggere la fascia bianconera

redazionejuvenews

In attesa di segnali rassicuranti da Londra, Giuntoli sta provando a consegnare a Massimiliano Allegri una rosa all'altezza. I bianconeri hanno ancora qualche difficoltà sulla fasce per via di alcune situazioni da snodare. Dopo l'addio di Cuadrado -trasferitosi all'Inter- e il lungo recupero di De Sciglio (che non tornerà prima di marzo), ora la Juve deve fare i conti con alcune lacune. Mister Allegri punta tutto su Weah e Kostic. Il neo acquisto ha già fatto colpo sul tecnico toscano che -come si legge sull'edizione odierna de La Repubblica di Torino- ne apprezza il senso del collettivo, la prontezza nell’apprendimento e la base tecnica.

Il serbo invece -seppur non eccellente durante la preparazione- dà comunque garanzie alla squadra nonostante il suo rendimento non sia stato sempre costante sul campo. Tuttavia oltre a loro due Allegri non ha più nessuno su cui reggersi: è per questo motivo che la Juve è a caccia di rinforzi per le fasce.

Allegri continua a reclamare tanto un esterno destro (uno fra Castagne e Holm) quanto uno sinistro (Carlos Augusto). Andrea Cambiaso poteva essere una soluzione interessante, dopo il buon campionato disputato a Bologna anche perché è adattabile sia a destra che a sinistra: il tecnico però lo vede troppo 'difensivo' e lo sta di fatto scartando. Per la fascia destra ci sarebbe anche il giovane Soulé che però potrebbe lasciare Torino (in prestito). A sinistra, il vice designato di Kostic è Iling-Junior che però potrebbe approdare in Premier: la Juve è pronta a sacrificarlo per fare cassa.