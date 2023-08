Iling Jr si prende la Juve: Allegri lo promuove come vice Kostic

La Juventus è negli Stati Uniti, dove sta continuando la sua preparazione in vista dell'inizio della prossima stagione, fissato per il 20 agosto al Friuli di Udine, con i bianconeri che sfideranno l'Udinese. Massimiliano Allegri e la squadra stanno lavorando alacremente per arrivare al meglio ai nastri di partenza del campionato, che dovrà vedere i bianconeri tornare protagonisti, visto che lo Scudetto a Torino manca ormai da tre anni.