Calciomercato Juve, il punto sulle trattative tra entrate e uscite

Il calciomercato della Juventus viaggia verso la conclusione. Le possibilità che però i colpi tra entrate e uscite siano molto sarebbero molto elevate. In particolare, tra le uscite sono diversi gli esuberi e i giocatori della Next Gen . che la società vorrebbe piazzare altrove. A meno di sei giorni dalla fine della sessione estiva di trasferimenti, la rosa a disposizione di mister Max Allegri sarebbe numericamente fin troppo ampia. I primissimi giocatori che dovrebbero lascare Torino dovrebbero essere Matias Soulè e Kaio Jorge . Il Frosinone sarebbe in pole su entrambi i giocatori ma dovrà vedersela sulla concorrenza agguerrita, rispettivamente, di Betis Siviglia e Udinese . In entrata, più di Domenico Berardi , sarebbe caldi il nome di Emil Holm su cui però la concorrenza dell' Atalanta sarebbe pugnace.

Giuntoli non molla la pista Holm

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe al lavoro per trovare una soluzione per le corsie di difesa. Emil Holm dello Spezia sarebbe un profilo ideale per le necessità della squadra di mister Allegri, considerata la grande capacità del giocatore svedese di agire indistintamente su entrambe le fasce. Difficilmente il giocatore rimarrà in Serie B, ma la richiesta importante del club ligure per lui starebbe complicando le trattative. Sia la Juventus che l'Atalanta non vorrebbero arrivare a spendere oltre 10 milioni di euro per lui in questa sessione di calciomercato e tenteranno verosimilmente di inserire delle contropartite tecniche. In alternativa, potrebbe essere chiesto il prestito con opzione od obbligo di riscatto a determinate condizioni.