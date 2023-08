Calciomercato Juventus / Giuntoli ha deciso: 60 milioni di euro per…

Juve, può andarsene per 60 milioni ma solo se...

Dopo un'annata difficile segnata da alcuni problemi fisici, Chiesa contro l'Udinese ha fatto vedere lampi di classe che non si vedevano da tempo. L'italiano è stato il migliore in campo ma ora c'è il rischio che possa lasciare Torino. Il Liverpool è infatti tornato alla carica per il giocatore, pronto a offrire 50 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. La squadra di Klopp ha infatti individuato in Chiesa l'uomo giusto per sostituire Salah, sempre più vicino all'Arabia Saudita. La Juve dal canto suo valuta l'ex Fiorentina 60 milioni di euro, ma non sembra intenzionata a voler vendere il giocatore. Nel caso in cui però Chiesa decidesse di non rinnovare il proprio contratto con i bianconeri, allora la situazione potrebbe cambiare. A quel punto infatti la Vecchia Signora potrebbe decidere di venderlo subito così da monetizzare dalla sua cessione e non rischiare di perderlo a parametro zero. Staremo a vedere.