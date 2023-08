Calciomercato Juve, Holm priorità ma Atalanta e Sassuolo avanti

Emil Holm rimarrebbe il principale obiettivo per rinforzare le fasce della Juve: Atalanta e Sassuolo tenterebbero però lo sgarbo di mercato

A meno di un mese dalla conclusione del calciomercato, le trattative della Juventus in entrata, così come in uscita, non decollano. Le principali attenzioni degli addetti ai lavori bianconeri paiono rivolte all'asse Torino-Londra e al reparto offensivo. A tenere banco è infatti l'operazione che porterebbe Dusan Vlahovic al Chelsea e Romelu Lukaku alla Vecchia Signora con un conguaglio economico in dote. Tesoretto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe in parte gestire per puntellare le altre zone di campo della squadra di mister Massimiliano Allegri. Una di queste zone bisognose di nuove forze paiono esser le corsie laterali di difesa. Timothy Weah non può infatti bastare.

Holm prima scelta — La soluzione della Juventusavrebbe in questo momento il nome di Emil Holm, duttile terzino destro dello Spezia, ma all'occorrenza anche sinistro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri non avrebbero rinunciato all'idea di arrivare al calciatore svedese. La richiesta del club ligure, scivolato in cadetteria, rimane però molto alta: si parlerebbe di circa 13 milioni di euro. Cifra che la Juve non sarebbe, almeno per il momento, disposta a sborsare. Situazione che però potrebbe presto mutare nel caso alcune pedine della rosa, Vlahovic e non solo, fossero cedute, liberando spazio e facendo respirare le casse bianconere.

Pericoli Atalanta e Sassuolo — Se da una parte la Juventus è a caccia di risorse per poter imbastire il calciomercato in entrata, altri club paiono molto più avanti in questo processo. Con Milan e Inter impegnate a rimpolpare altre zone di campo e il Napoli concentrato sul rinnovo di Victor Osimhen, le principali minacce per la Juve su Holm sarebbero rappresentate da Atalanta e Sassuolo. La Dea, dopo la maxi cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United, può contare ancora su un sostanzioso tesoretto solo parzialmente per El Bilal Touré e Gianluca Scamacca. Il Sassuolo, che dopo Davide Frattesi ha ceduto anche il terzino sinistro Rogerio al Wolfsburg pare pronto a cogliere i migliori gioielli presenti sul mercato. Se uno dei due club decidesse di affondare per il terzino dello Spezia, la Juventus non avrebbe al momento la forza economica per poter ribattere con prontezza.