Yildiz: “Molto orgoglioso della prima tournèe con la Juventus “

Il giovane talento turco della Juventus è stato uno dei protagonisti della tournée negli Stati Uniti dove si è messo in mostra

La Juventus sta proseguendo gli allenamenti dopo il ritorno dalla tournée negli Stati Uniti: i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa, dove stanno preparando l'inizio della prossima stagione, in programma il 20agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. Massimiliano Allegri, per tutta la durata della preprazione, ha aggiunto alla prima squadra alcuni ragazzi della Primavera, ed uno su tutti ha brillato per intensità e per quanto fatto vedere.

Il diciottenne fantasista turco Kenan Yildiz, protagonista in Primavera lo scorso anno, ha mostrato tutto il suo talento durante il ritiro, con Allegri ed il suo staff rimasti molto colpiti dalle sue qualità. "È la mia prima tournée con la Juventus e sono molto orgoglioso. Gli allenamenti sono davvero duri. Ho passato tutto il viaggio con Huijsen, abbiamo fatto tutto insieme, visto Hollywood. Incredibile, sembrava di essere in un film, e ci siamo divertiti un sacco in piscina".

"La partita con il Milan è stata folle, era la prima volta per me. Ho camminato dentro lo stadio ed ero già carico, c’erano un sacco di tifosi e molto rumorosi. Ho guardato gli altri giocare nella prima parte della partita ed è stato pazzesco, un altro livello. Quando è toccato a me entrare ero un po’ nervoso, ma una volta in campo ho dimenticato tutto. Alla fine abbiamo vinto. Ho scambiato la maglia con Leao, che è un grande giocatore e anche molto giovane, ha un grande futuro davanti. E penso di poterlo avere anche io, magari ci affronteremo di nuovo".