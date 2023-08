Calciomercato, non solo Miretti: la Salernitana fa la spesa alla Juventus

La Salernitana avrebbe puntato diversi giovani della Juventus per la prossima stagione: Miretti potrebbe non essere l'unico arrivo in granata

Quello per il giovane regista non è però l'unica avance che la Salernitana avrebbe fatto alla Juventus. L'ultimo arrivato in casa bianconera Facundo Gonzalez sarebbe già entrato nelle mira dei granata. Inoltre, non è da escludere un ritorno di Hans Nicolussi Caviglia, così come il passaggio del giovane talento Kenan Yildiz.