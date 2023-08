Calciomercato Juve, Barillà: “Lukaku non è fuori dai giochi”

La firma de La Stampa Antonio Barillà , ospite a TV Play , ha parlato del calciomercato della Juventus . Il giornalista ha spiegato che nonostante la posizione del Chelsea , la pista che porterebbe a Romelu Lukaku non andrebbe ritenuta chiusa. Allo stesso tempo, Dusan Vlahovic , il quale appare attraversare un periodo di ripresa, non sarebbe a quel punto sicuro di rimanere in bianconero. Ecco cosa ha detto: "La situazione di Lukaku molto complicata, la Juve è in attesa e non è assolutamente fuori dai giochi anche alla luce della buona prestazione di Vlahovic . Si muoverà però solo se ci saranno le giuste condizioni, ovvero un’offerta adeguata per Vlahovic . Di sicuro non potrà tornare nei piani del Chelsea , le offerte della Premier non hanno avuto decollo e anche l’Arabia Saudita diventa una pista difficile dopo che l’ Al Hilal , stanco di aspettare ha scelto Mitrovic per l’attacco. Per questo alcune società come la Roma potrebbero avere piccole speranze perché al tramonto del mercato anche l’ipotesi prestito e un ingaggio inferiore possono prendere quota" .

La necessità di vendere per la Juve

Per Barillà la Juventusnon sarebbe più nella necessità di vendere, o svendere, i giocatori della propria rosa: "Non c’è questo tipo di sentore. La Juventus è stata chiara su questo. E’ ovvio che tutti i giocatori hanno un prezzo e di fare un mercato sostenibile ma non di svendere. Le cessioni infatti hanno riguardato giocatori in scadenza o fine prestito, non c’è assolutamente questa tendenza a dover vendere per forza perché il bilancio può essere ripianato anche in altri modi. Se andranno via altri giocatori, come sicuramente un centrocampista, è per ragioni di poco spazio avendo solo una competizione ma non economiche".