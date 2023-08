Calciomercato Juve, Di Marzio: “Morata? L’Atletico non ci sta”

Di Marzio ha analizzato il calciomercato della Juventus: interesserebbe Morata ma l'Atletico Madrid vorrebbe togliere la clausola su di lui

Il calciomercato in entrata della Juventus pare concentrarsi sull'attacco. Nonostante il club bianconero potrebbe necessitare di rinforzi anche sulle fasce di difesa e in mediana, è il reparto offensivo quello dove sarebbe disposta a compiere i maggiori sforzi. In standby la pista che porterebbe a Domenico Berardi del Sassuolo, rimane sullo sfondo anche l'obiettivo Romelu Lukaku. Nelle ultime ore si sarebbe nuovamente scaldato il nome di Alvaro Morata, ma molto dipenderà dal futuro di Moise Kean. Intervenuto a Sky Sport, Giunluca Di Marzio ha provato a fare chiarezza sulla situazione in casa Juventus.

L'attacco della Juve — Il giornalista ha sottolineato che tutto dipenderà dalla cessione di Moise Kean. Un uscita non semplice considerate le alte pretese della Juventus per l'attaccante italiano. Al momento la maggior parte dei club che hanno preso informazioni avrebbero chiesto il giocatore in prestito. Il club che più si sarebbe avvicinato alla richiesta bianconera sembrerebbe il Fulham. In caso di partenza, prenderebbe quota il nome di Alvaro Morata: "L'attacco della Juventus può cambiare forma: i bianconeri sono sempre pronti in caso di uscite a fare operazioni e il nome che potrebbe lasciare è quello di Moise Kean, ma solo a titolo definitivo. Per sostituirlo è già stato bloccato Alvaro Morata. Per l'attaccante si registra un sondaggio del Milan, ma per il momento la Juventus fa muro. I bianconeri tornerebbero a cercare sul mercato un attaccante solo se dovesse partire. È per questo che l'operazione per l'arrivo dello spagnolo è strettamente legata all'eventuale addio dell'ex Paris Saint-Germain.

Pista Morata — Sempre su Morata, Di Marzio ha spiegato quale sarebbe la posizione del suo club d'appartenenza: "Intanto però l'Atletico Madrid non resta a guardare e studia la contromossa per non perdere la sua punta (già un gol nelle prime due giornate di campionato). Gli spagnoli stanno premendo con l'entourage del giocatore per togliere la clausola rescissoria proprio per evitare di avere problemi a fine mercato. Se dovesse concretizzarsi questo giro di punte, per Morata si tratterebbe del terzo ritorno a Torino. Sono 185 le presenze di Alvaro Morata con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni, condite da 59 reti e 39 assist nei due periodi a Torino dello spagnolo (2014-2016 e 2020-2022)".