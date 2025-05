Juve, allarme rosso: difesa senza uomini per l’Udinese

Tra infortunati e squalificati, la Juventus fa la conta delle assenze per il match con l'Udinese: il reparto difensivo è quello più colpito

Se non sono gli infortuni, a complicare le cose per la Juventus sono le squalifiche. Il match contro la Lazio toglie a Igor Tudor, in un sol colpo, Pierre Kalulu e Nicolò Savona, oltre che a un pilastro a centrocampo come Khephren Thuram. Se l’espulsione del difensore ex Milan è stata eclatante, le semplici ammonizioni degli altri costano in egual modo il turno di stop per il match casalingo contro l’Udinese. L’unica differenza saranno le giornate di assenza, probabilmente due per Kalulu. Certezze poco liete che, d’improvviso, lasciano sguarnito il reparto difensivo, con il solo Renato Veiga unico baluardo perfettamente integro.

Infermeria Juve: la situazione

Sempre per la retroguardia, la buona notizia della settimana dovrebbe essere il miglior rodaggio di Federico Gatti, già inserito tra i convocati in extremis contro la Lazio, contro il quale è addirittura sceso in campo per alcuni minuti. Dunque, se non dovessero esserci ulteriori intoppi, uno dei tre posti la dietro sarà certamente suo. Invece, per il terzo e ultimo posto, la speranza è quella di un recupero lampo di almeno uno tra Lloyd Kelly o Andrea Cambiaso, con quest’ultimo che dovrebbe essere rivalutato già in giornata. L’alternativa sarebbe l’inserimento di Manuel Locatelli nel trio difensivo o, in ordine decrescente di possibilità, l’innesto di un elemento dalla Primavera. Infine, la buona notizia, oltre il pieno recupero di Dusan Vlahovic, è il ritorno di Kenan Yildiz, il quale ha finalmente scontato le sue due giornate di squalifica. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<