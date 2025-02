Caicedo ricorda: “La Juventus condizionava gli arbitri”

Felipe Caicedo, ex calciatore della Lazio, ha detto la sua sui biancocelesti, parlando anche della Juventus.

Felipe Caicedo, ex calciatore della Lazio, ha detto la sua sui biancocelesti e sulla Juventus. Ecco le sue parole a Fanpage: “Quando hanno affrontato la Lazio è stata una cosa imbarazzante, non si può giocare così. La Juve è una squadra che condiziona tanto gli arbitri. Vanno in confusione perché è una squadra così importante che sul piano mediatico finisce per condizionare. In quella gara ho visto un arbitraggio che non mi è piaciuto. Se lo percepivo anche da giocatore? Sì sicuro, sempre. Era un po’ più complicato giocare lì. Noi lo sentivamo, poi ognuno ha le sue sensazioni, ma è una squadra che da tradizione ha dei meccanismi che possono condizionare”.

Sulla Lazio

“Ma alla Lazio eravamo una famiglia, si litigava ma dopo 10-15 minuti si finiva di nuovo tutti insieme. La forza di Simo è che tutti devono andare nella stessa direzione. Se potevamo vincere lo scudetto? Sì, perché eravamo una squadra forte, con una mentalità vincente. La mia sensazione era quella che senza il Covid saremmo arrivati fino in fondo per poter vincere lo Scudetto. Le altre non stavano benissimo, noi eravamo più forti”. Intanto ecco le parole di Capello<<<