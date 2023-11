Juve, Allegri: “Inter costruita per vincere scudetti, ma prima c’è il Cagliari”

Al termine del match contro la Fiorentina l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Le cose che mi rendono più soddisfatto sono i tre punti e la prestazione. La Fiorentina gioca bene ma noi abbiamo sfruttato bene l'azione del gol. Nel primo tempo abbiamo sofferto di più, poi nel secondo Szczesny non ha fatto neanche una parata".

"Bisogna sempre guardare in avanti - ha continuato -. Inter, Milan e Napoli sono più attrezzati di noi, sono più avanti nella costruzione della squadra. Le partite si vincono anche attraverso la sofferenza, con un'ottima fase difensiva. Juve-Inter? Prima c'è il Cagliari, con Ranieri che ha rimesso in piedi la squadra. Abbiamo qualità importanti, ma l'Inter è costruita da anni per vincere gli scudetti".