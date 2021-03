Buone notizie per Andrea Pirlo: Cuadrado tornato a disposizione

Il calciatore colombiano dovrebbe partire titolare nella partita di questa sera

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro la Lazio, valevole per l'anticipo della ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. Una sfida importante per i bianconeri, che vogliono continuare a cullare il sogno del decimo Scudetto consecutivo: l'Inter è al primo posto con 10 punti di vantaggio, seguita dal Milan a quattro, con le due squadre milanesi che hanno però una partita in più rispetto ai bianconeri. La sfida con la Lazio di questa sera sarà estremamente importante per la squadra di Andrea Pirlo, che vorrà dare seguito alla vittoria ottenuta contro lo Spezia e non perdere altri punti in classifica rispetto alle milanesi, impegnate nel week end.

Il tecnico bresciano dovrà ancora fare a meno di molti giocatori: Bentancur non sarà della partita per il COVID, che lo porterà anche a non essere partecipe alla partita contro il Porto. Oltre al centrocampista mancheranno ancora Chiellini e De Ligt, mentre Bonucci dovrebbe partire dalla panchina. Frabotta sarà squalificato con McKennie che scenderà in campo non ancora al meglio. Anche Alvaro Morata sarà della partita, ma dovrebbe partire dalla panchina con Paulo Dybala ancora lontano dal recupero.

Una buona notizia per la partita di domani arriva però per Andrea Pirlo da Juan Cuadrado, che ha riniziato ad allenarsi con la squadra e che questa sera scenderà subito in campo: il giocatore potrebbe non giocare tutti i novanta minuti ma metterà minutaglie nelle gambe in vista della partita contro il Porto in programma martedì sera. Dopo questo tour de force il calciatore colombiano e la società bianconera si metteranno a tavolino per discutere del rinnovo del contratto, per cui tutte e due le parti non sembrano avere problemi. Le strade andranno avanti insieme, con il contratto che sarà prolungato per uno o due anni oltre alla scadenza fissata attualmente per l'estate del 2022.