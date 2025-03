Buffon: "Juve al di sotto delle aspettative. Su Motta..."

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta e del campionato.

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole ad un evento: “L’annata si sta rivelando probabilmente al di sotto delle aspettative della società, ma mancano ancora dieci giornate alla fine della stagione, tanto vale aspettare la fine e vedere se in queste ultime curve la squadra saprà rialzarsi, io me lo auguro. Conte al Napoli? All’inizio della stagione lo avevo detto che sarebbe arrivato primo o secondo a prescindere dalla squadra, sarà dura per chi dovrà confrontarsi con Antonio in questo finale. Comunque vada un campionato con una corsa a tre squadre non si vedeva da tanto tempo, perciò godiamocela”.

Su Motta

"Probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora dieci giornate e tanto vale attendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo auguro".