Buffon: “Napoli, Inter e Juve sono le favorite per lo scudetto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Gianluigi Buffon ha parlato del prossimo campionato di Serie A: "Sarà bello, spettacolare. Per la prima volta dopo tanto tempo non avremo una delle solite big, penso a Juve, Inter e Milan, con lo scudetto sulla maglia. Sarà il Napoli, che ha fatto un campionato memorabile, a partire in vantaggio. Sono curioso di vedere che cosa succede. Le favorite per le scudetto sono Napoli, Inter e Juve, mentre Milan, Lazio e Roma lotteranno per la zona Champions League. Lotta salvezza? Le tre neopromosse sono quelle che, probabilmente, incontreranno maggiori difficoltà. Ma il Cagliari, nella lunga volata per la salvezza, parte avvantaggiato avendo in panchina un allenatore esperto e bravo come Ranieri. E il Verona credo si sistemerà meglio perché c’è un ottimo tecnico come Baroni".