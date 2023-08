Allegri: “Vlahovic e Chiesa molto bene. Domenica si inizia a fare sul serio”

Il tecnico della Juventus ha parlato dopo la partita pareggiata ieri sera contro l'Atalanta per 0-0 a Cesena

La Juventus è scesa in campo ieri sera a Cesena contro l'Atalanta nell'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A. I bianconeri hanno pareggiato per 0-0 una partita sempre dominata, dove alla squadra è mancato solo il guizzo finale sotto porta. Tante indicazioni per Allegri, e sprazzi di quella che sembra essere una nuova direzione che sta prendendo il gioco di Madama. Al termine della sfida, il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

"È stato un buon allenamento, contro una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto diverse occasioni, che bisogna sfruttare al meglio. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualche errore di troppo, c'era un po' di stanchezza, ma la predisposizione a fare bene c'è. Dobbiamo continuare a lavorare, in tutta serenità e con tutta tranquillità".

"Stiamo lavorando con la disponibilità di tutti, perchè per fare quello che vorremmo ci vuole che tutti siano disponibili. Sulla fase difensiva, credo ci sia da fare un plauso a Vlahovic e Chiesa che sono stati molto ordinati, le punte sono comunque l'ago della bilancia, perchè se le punte vengono tagliate fuori, poi è difficile alzarci e fare pressione. Direi che stiamo lavorando, siamo solamente agli inizi. Ora domenica iniziano le gare da tre punti e saranno partite diverse".

"Sono 13-14 anni che non faccio una partita a settimana. Però è un'opportunità per lavorare, per crescere tutti insieme. Vedremo se saremo lì a lottare per il campionato a marzo, se non ci saremo sarà uno svantaggio. Noi dobbiamo continuare così, dobbiamo pensare a un passetto alla volta, pensare di partita in partita, di domenica in domenica".

"Sono molto contento della rosa che ho a disposizione, difficilmente arriveranno altri giocatori nuovi. Dobbiamo migliorare quelli che abbiamo, abbiamo dei buoni giocatori. Rispetto all'anno scorso ci saranno giocatori che cresceranno molto. Di questo sono sicuro".

"Chiesa l'ho visto bene, ma dai primi giorni che è arrivato, quest'anno aveva delle gambe diverse, quindi sono molto contento, di lui come di tutti, come di Vlahovic, come di Milik quando è entrato, del ragazzino Yildiz, tutti con un buono spirito, dobbiamo continuare così".

"Credo che inizieremo la stagione con questo gruppo, comunque siamo coperti in tutti i ruoli. Poi la società fa il mercato, è vigile su tutto. in questi 18 giorni non so cosa succederà però sono molto contento.Diciamo che sono soddisfatto, però queste partite... Domenica inizia la stagione e bisogna farsi trovare pronti".