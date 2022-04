Buffon: “In Qatar non mi avrebbero chiamato. Addio Dybala inaspettato”

L'ex capitano della Juventus ha rilasciato un'intervista a La Stampa, parlando dei bianconeri e dell'Italia nuovamente fuori dal Mondiale.

Sul divorzio tra la Juventuse Dybala: "Non me l'aspettavo, ma la società è stata onesta e diretta, spiegando che non è più funzionale al progetto. Non gli hanno rinnovato il contratto per questo, non certo perché lo ritengono scarso: Paulo troverà altrove l'opportunità di fare grandi cose, ma non vorrà dire che la Juve ha sbagliato. E su Vlahovic: "E' dominante per fisico, qualità, forza, rabbia".